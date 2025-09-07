●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位コード銘柄利回り 9/5終値 決算期 1ＩＮＶ6.46 65,90025/12 2エスコンＪＰ6.13125,00025/07 3Ｏｎｅリート6.13 87,60025/08 4スターアジア5.98 59,90025/07 5ホテルレジＲ5.95 79,20025/11 6東海道リ