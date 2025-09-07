2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の男子日本代表戦の放送日程が決まった。6日（土）までに大会を放送する『TBS』の公式サイトが発表している。 13日（土）に開幕する世界バレー。日本は予選ラウンドで13日に男子トルコ代表、15日（月）に男子カナダ代表、17日（水）に男子リビア代表と対戦する。 男女ともに日本戦を全試合放送することが決まっていたTBSだが、男子の日本戦3試合の放