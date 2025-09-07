広島県警江田島署は６日、住所不定、無職の男（８９）を強盗の疑いで逮捕した。発表では、男は６日午前０時４０分頃、江田島市沖美町三吉の三高港旅客ターミナルに到着したタクシー車内で、運賃を求めた男性運転手（６４）の顔を殴って「殺すぞ」と脅して逃げ、広島市南区松原町の路上から乗った運賃２万８７３０円を支払わなかった疑い。