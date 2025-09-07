歌手の華原朋美（51）が7日、自身のインスタグラムを更新。6歳の愛息との親子ショットを披露し、思いをつづった。「君がいるから頑張れるよいつもありがとう」と書き出すと、ほっそりした黒の肩出しのミニドレス姿にハイヒール姿の自身が6歳となった愛息を抱きしめるショットをアップ。「ママは最高に幸せだよこれからも毎日いっぱい笑おうね」とつづると、ハッシュタグでは「華原朋美」「息子」「幸せ」「大好き」と添