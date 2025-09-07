● DeNA 2 − 3 ヤクルト ○＜20回戦・横浜＞6日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−ヤクルト』で解説を務めた大矢明彦氏が、DeNAのセカンド・知野直人の守備について言及した。2回ヤクルトの伊藤琉偉の一塁フェンス際のフライをセカンド・知野がキャッチできずファウルになってしまう。大矢氏は「正直言うと、勉強しなさいと言う感じですね」とバッサリ。大矢氏は「今のは、セカンドが捕れて良いと思い