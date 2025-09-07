新たな仮面ライダーの歴史を刻む『仮面ライダーゼッツ』の放送がスタートした。その主役に抜擢されたのは、若手俳優・今井竜太郎だ。幼い頃に夢見たヒーローになるという願いを現実のものとした彼が、歴代ライダーへの敬意を胸に、新たなヒーロー像を創り上げる熱意や、作品を通して見据える世界の舞台と、役者としての未来予想図、ゼッツというヒーローの魅力と共に、その熱い思いを語った。【動画】第1話、自己採点したら何点