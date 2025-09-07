☆西武―ロッテ（１８：００・ベルーナドーム）西武＝篠原、ロッテ＝小島４連勝中の西武は昨年ドラフト５位のルーキー、篠原がロッテ戦でデビューする。福井工大福井高出身の１８歳が勝てば、プロ野球全体では１９年６月１２日の広島戦の吉田輝星（日本ハム）以来となる高卒ルーキーの初登板勝利となる。球団の高卒ルーキー初登板勝利は以下の通り。▽１９８１年１０月４日ロッテ戦（西武）小野和幸（金足農高）先発＝５回