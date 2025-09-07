シンガー・ソングライターの絢香（３７）が今年でデビュー２０年目の節目を迎えた。高校３年生だった２００６年にデビューしてから数多くのヒット曲を手がけてきたが、これまでの２０年で「今が一番楽しい」と明かす。３日には、そんな思いを詰め込んだ８枚目のアルバム「Ｗｏｎｄｅｒ！」をリリース。これまでの活動について振り返りながら、高まり続けているという音楽愛について語った。（松下大樹）身にまとっていた真っ