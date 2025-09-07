俳優の池松壮亮（35）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。編集が日本一だと思う俳優を明かした。この日は映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）で共演した麻生久美子。ドラマ版で共演したお笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！、同作の脚本・演出・編集・出演の4役を務めるオダギリジョーとともに出演した。池松はオダギリに対し、「本当に編集好きだと思う」と指摘。麻