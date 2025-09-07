【国際親善試合】メキシコ代表vs日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月7日、カリフォルニア州のオークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。11時のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。2026年ワールドカップ開催国との貴重な国際親善試合。森保一監督は攻撃的布陣を組み、アジア最終予選