スペインで8月27日、伝統行事「ラ・トマティーナ」が開かれ、参加者がわずか1時間で約120tのトマトを投げ合い、辺りが赤一色になった。顔面にトマトが直撃する人やトマトの海で泳ぐ姿も見られた。主催者によると、食用に適さず、祭りで使わなければ捨てられていたトマトを使用しているという。トマト投げ合い…大興奮の人々スペインで8月27日、「赤いもの」がカメラのレンズを直撃した。2025年も目撃されたのは、毎年8月末に行われ