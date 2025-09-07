秋冬を意識した新作が続々と登場しているダイソー。またまた大当たりな商品を発見しました！今回ご紹介するのは、中綿素材を使用した、おしゃカワなスマホショルダーバッグ♡開口部のドロストを絞ることで、洋服のフードのようなデザインになって可愛いんです♡メッシュポケット付きで使い勝手も抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：中わたメッシュスマホショルダーバッグ価格：￥330（税込）販売ショ