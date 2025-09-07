◇フィギュアスケートチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日（７日、関空アイスアリーナ）ペアのフリーに向けた公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、同３位の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が最終調整した。ＳＰは自己ベストに迫る７９・９４点をマークした「りくりゅう」は、フリーで新プログラム「グラディエーター」を演じる。曲をかけての練習