女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が6日、自身のインスタグラムを更新。夏らしいカジュアルなコーデを披露した。本田は「さらばだ！夏！」とコメント。マリンショップをバックに笑顔で振り返る写真をアップした。続けて、タイトなトップスにジーンズを組み合わせた全身黒のコーデを公開した。この投稿に、フォロワーからは「かわいすぎる」「益々奇麗に」「可愛さ爆発してる」「大人っぽい」「素敵です」「自然