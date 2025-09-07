女優の広瀬すずが６日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組で広瀬の２０２５年出演作品が紹介され、その中の１つ「阿修羅のごとく」（Ｎｅｔｆｌｉｘ）を共演者のＹＯＵが「阿修羅すばらしかった」と絶賛。ＭＣの加藤浩次からも「素晴らしいと言われること多いでしょ？」と問いかけられると広瀬は「何が本当で、何が…」と半信半疑の様子。ＹＯＵが「おばさんは嘘つかいないから」と弁明するとようやく「