【平成球界裏面史近鉄編１２０】平成１４年（２００２年）ドラフトで近鉄から７位指名された大西宏明外野手。指名順位は下位ではあるが、二軍首脳陣からの評価は決して低くはなかった。「実戦向き」。そういう表現が多かった。実際、大学通算２割７分台だった打率だが、プロ１年目の平成１５年（０３年）はイースタン・リーグで３割台の打率を残し、１年目から一軍の公式戦も経験した。迎えた平成１６年（０４年）、宮粼