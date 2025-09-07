乾燥性敏感肌に向けたスキンケアブランド「キュレル」から、くすみ⁴⁵が気になる肌にアプローチする新商品が登場。2025年9月6日（土）より『潤浸保湿 泡美容液』と『潤浸保湿 泡ジェル洗顔料』が発売されます。セラミドケア¹²と炭酸ガス*³を融合した処方で、潤いと透明感のある肌へ導くラインナップ。毎日のスキンケアを格上げするアイテムとして注目したい2品です♡ 炭酸*³泡で叶える