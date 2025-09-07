大学名の印象は、受験生や社会人にとっても意外と重要なポイント。「かっこいい名前」「語感がいい」「地名＋○○大学が覚えやすい」など、名前だけで好印象を持たれる大学も少なくありません。All About ニュース編集部は2025年9月2日、全国10〜70代の男女280人を対象に「地方国公立大学」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、名前がかっこいいと思う地方国公立大学を紹介します！※本調査は全国280人