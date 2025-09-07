日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日11時キックオフ）、オークランド・コロシアムでメキシコ代表との親善試合に挑む。キックオフ３時間半前にスタジアムに到着すると、周辺にはメキシコのユニホームやフラッグを売る露店や、ソーセージや玉ねぎなどを焼いて売る屋台が数多く出ていた。 楽器を持ってきて、ミニコンサートを開くグループもいくつか。陽気なメキシコサポーターが集まり、さながらお祭りのような雰囲