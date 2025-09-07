9月7日午前6時すぎ、強盗未遂の疑いで指名手配されていた男が逮捕されました。 逮捕されたのは、住居不定無職の男（39）です。 男は9月2日午後10時20分頃、浜松市中央区大瀬町のコンビニエンスストアで、店員の女性にはさみを突き付けて脅し、現金を要求しました。 店員が非常ボタンを押すと、男は何も取らずに店を出て徒歩で逃走。 警察は、強盗未遂事件として、逃走した男の写真を公開して、指名手配し、警察が捜査を進めて