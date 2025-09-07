9月6日午後7時半頃、富士山を下山中だった富士市の45歳の女性が動けなくなり、救助要請がありました。静岡県警の山岳遭難救助隊が捜索活動を実施し、救助されました。 救助されたのは、富士市に住む会社員の女性（45）です。警察によりますと、女性は7人で8合目付近を下山していたところ転倒しました。6合目付近まで自力で下山しましたが、さらに喘息の症状で動けなくなり、同行者が救助を要請しました。 女性（45）は腰を打撲、