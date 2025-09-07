中日の岡田俊哉投手（３３）が７日、今季限りでの現役引退を表明し、バンテリンドームナゴヤで記者会見に臨んだ。和歌山・智弁和歌山高から２０１０年にドラフト１位で入団し、通算３５３登板で１９勝２４敗１９セーブ、防御率３・６１。１７年にはワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表に選ばれた。２３年に右大腿（だいたい）骨を骨折し、２４年から育成となったが、今季途中から支配下に復帰して３試合に登