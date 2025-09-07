女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。今一番欲しいご褒美を答えた。広瀬はMC加藤浩次らとトークし、デビュー時のエピソードや交友関係、おすすめの料理などさまざまな話に花を咲かせた。最後に加藤が「広瀬すずさんにとって、美味しいものとは何でしょうか？」と質問。広瀬は「日々のご褒美ですね。活力になる1つだと思います」と話した。加藤が「何ご褒美欲しいですか？」と