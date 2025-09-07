卓球の「WTTコンテンダーアルマトイ2025」が行われており、日本選手が奮闘を見せている。そんななか、女子シングルスで第2シードとして挑んでいるのが橋本帆乃香（デンソーポラリス）。今季好調を維持する27歳が中国勢を次々と撃破し決勝へ駒を進めている。 ■赤江との同士討ちにも貫録勝ち 橋本は優勝候補の一角として挑んだなか、1回戦で世界ランキング44位の縦歌曼（中国）を3－1で下すと、2回戦では