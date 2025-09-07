「2019ミス・ティーン・ジャパン」グランプリの宮部のぞみ（22）が6日、インスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。宮部は「9月8日発売の『週刊プレイボーイ』で表紙と巻頭を担当させてもらいました!!」とグラビア掲載誌をPRし、青いビキニ姿を公開した。宮部は海を背景にし両腕でバストを寄せ、美ボディーを強調したポーズを見せている。この投稿にフォロワーからは「女神様降臨」「水着だ…!スタイル良くてさすがのぞみちゃん」