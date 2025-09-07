加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が6日、インスタグラムを更新。自身の考案した「万能だし粉」を発売することを発表した。綾菜は「やっとお知らせできます!なんと氷だしを粉末状にした"綾菜式減塩万能だし粉"が発売になりました!」と発表。「加トちゃんの高血圧や腎臓病などの病気をきっかけに減塩をはじめましたが、最初は味は無いし、美味しくなくて食べてくれず、たくさん悩みました!だったらたくさん学んで加トち