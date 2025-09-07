5日、ポルトガルの首都リスボンで発生したケーブルカー事故の犠牲者を悼む女性（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ポルトガルの首都リスボンで3日に観光客に人気のケーブルカーが脱線して16人が死亡した事故で、ポルトガルの運輸安全当局は6日、車体検査でケーブルが破断していたことが判明したと発表した。発表によると、ケーブルは耐用年数の600日に満たない337日しか使われていなかった。朝の目視による点検では異常が見つ