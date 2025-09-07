マダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」の感染拡大が、西日本を中心に続いている。専門家は野生動物が人の生活圏に入ってきていることが一因になっているとし、感染対策の徹底を呼びかけている。（長尾尚実）マダニは野山などに生える下草に潜んでいる。成虫の場合、大きさは２〜８ミリ程度で、人や野生動物が触れると移り、長くて２週間程度、血を吸い続ける。刺されても痛みは感じない。