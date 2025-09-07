「オリオールズ−ドジャース」（６日、ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で遊ゴロ間に先制点をたたきだした。先頭のロハスが左翼線を破る二塁打で出塁。続くキケ・ヘルナンデスは冷静にボール球を見極めてストレートの四球で好機を拡大した。ここでロートベットはきっちりと三塁線へ送りバントを決めた。１死二、三塁の状況で打席に入った大谷。ここで初球のスライダーを転がして遊ゴロ間にロハスを