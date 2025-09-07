格闘技シュートボクシングでラウンドガールなどを務める「シュートガールズ」メンバーでモデル水神きき（27）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。宣材写真の撮影ショットを公開した。透け感ある白のハイレグトップスに、黒いショートパンツとサンダルのコーディネート。「全部キレイに撮ってくれたすぎて選べませんでした…」とつづり、数多くの角度から、さまざまな表情を披露した。また、別投稿では「シュートガールズ」Y