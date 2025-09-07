お笑いコンビ、サンドウィッチマン伊達みきお（51）が6日、自身のブログを更新。近況を報告した。伊達は「いよいよ、毎年恒例のサンドウィッチマン単独ライブツアーが始まりました!今年のポスターは、大好きな漫画『男塾』の作者・宮下あきら先生に描いて頂きました!!」と報告し、漫画家・宮下あきら氏の手がけたポスターを公開した。続けて「いやぁ、嬉しい!男塾テイスト満載のイラストになってます!子供の頃の自分に自慢したいな