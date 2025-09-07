「どうでもいい人からは好かれるのに、本命の彼からは見向きもされない…」という経験ありませんか？実はこれ、決して珍しいことではありません。そこで今回は、好きな男性から好かれない「理由」について解説します。追いかけすぎているから男性は本能的に“追う恋愛”に惹かれる傾向があります。だからこそ、女性の方が追いかけすぎると恋愛のドキドキかんが薄れていくんです。そんな時は意識的にちょっと引いて余白を作ると、男