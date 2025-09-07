「炭水化物を全部抜くのは無理。でも“半分にする”なら続けられるかも」そう考えてダイエットに取り組んだのは、40代事務職のKさん。夕方以降の炭水化物を“半量”にするだけというシンプルな工夫を４ヶ月間続けた結果、体重は−６kg、ウエストは−10cmを達成しました。今回は、食べる楽しみを残しながらも確かな成果を出せた、その【簡単ダイエット】を詳しく紹介します。🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら◎ ダイエット