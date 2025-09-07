【永田町番外地】#42「ポスト石破」最右翼の小泉農相“進次郎構文”また炸裂の不安…NHK番組で珍回答連発「私が気にしているのは（石破）首相が86年の“死んだふり解散”で初当選したことです。郵政解散よりもそちらを意識しているのではないか」小泉進次郎農相は最近、総裁選前倒しの賛否を問われた際にこんな“独自”の政局観を披露したそうだ。週明け8日に賛否の意思表明が締め切られる総裁選の前倒しが決まれば、石破首相が