李在明（イ・ジェミョン）大統領は米国当局が韓国企業の現地工場建設現場で不法滞在取り締まりを行って475人を拘禁した事態に対し、「駐米大使館と駐アトランタ総領事館を中心に事案の迅速な解決に向け総力対応せよ」と指示した。李大統領は「米国の法執行過程で韓国国民の権益と対米投資企業の経済活動が不当に侵害されてはならない」としてこのように指示したと外交部の趙顕（チョ・ヒョン）長官が6日に伝えた。趙長官はこの日開