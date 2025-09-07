「アリコンさん」の愛称で親しまれる、映画コメンテーターの有村昆さん（49）。2021年には写真週刊誌で女性スキャンダルが報じられ、当時のレギュラー番組をすべて降板。当時の妻だった元キャスター・丸岡いずみさんとも離婚し、世間を騒がせた。騒動から4年経ち、現在は仕事でもプライベートでも新たな挑戦を始めているという。◆レギュラー番組を全降板……芸能の仕事を続けるか悩んだ日々ーー先日、ABEMAの情報バラエティ番組「