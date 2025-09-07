来年6月に開幕するFIFAワールドカップ26で「優勝を目指す」と公言しているサッカー日本代表は、強化のためにアメリカで合宿している。9月6日（日本時間7日11:00キックオフ）にはメキシコ代表と、9日（日本時間10日8:37キックオフ）にはアメリカ代表と対戦。両国とも本大会の開催国であり、今年12月5日（日本時間6日2:00開始）に行われる組み合わせ抽選会の結果次第では、グループリーグで同組となり、本大会でも対戦国になる可