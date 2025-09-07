「貯蓄から投資」への流れはさらに加速し、金融教育の重要性がますます高まってきている。そんななか、1人の女性がマネーリテラシーの向上を目指した「女性向け投資スクール」の講師として奮闘している。もともと美容師として働き、月の手取り13万円でギリギリの生活をしていた高橋里奈さんだ。高橋さんは、「このままではダメだ！」「人生の選択肢を増やしたい」と投資スクールに通い、安定して毎月20万円を稼げるようになり、