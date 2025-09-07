大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年6月24日記事は取材時の状況）＊＊＊結婚前の遊び心で手を出したマッチングアプリ。しかもそういう時に限って簡単にマッチングが成功してしまう。今回は、身勝手な婚前行動の代償が結婚披露宴で炸裂してしまった男性の緊迫したエピソードです。待