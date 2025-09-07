元フジテレビのフリーアナウンサー中井美穂（60）が8月31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）にVTRで出演。「世界陸上」中継で長時間の勉強会をしていたことを明かした。中井から「とにかく勉強会をやりましたよね」と振られると、コンビを組んでいた織田裕二は「やりましたね」と返した。MC林修氏は「そういう準備があったんですね」と受けた。中井は「長かった。勉強会、午後1時から始まって深夜12時」と話すと織田が「