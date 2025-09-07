ヒューリックホテルマネジメントは、東京ベイ舞浜ホテルを「舞浜ビューホテル by HULIC」に10月1日付でリブランドする。東京ベイ舞浜ホテルは、2007年3月に開業。6番目の東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルとして、東京ディズニーリゾート至近に位置する。建物は地上11階・地下1階建てで、客室428室のほか、料飲施設と宴会場も擁する。ヒューリックは、日本ビューホテルを2019年に完全子会社化している。旧東京ベイ舞浜ホ