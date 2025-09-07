現地９月６日に開催された北中米ワールドカップの欧州予選で、ポルトガル代表がアルメニア代表と敵地で対戦。５−０の完勝を飾って、白星スタートを切った。この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、エースのクリスティアーノ・ロナウドだ。まずは１点リードの21分、右からのペドロ・ネトのクロスに反応。右足のアウトサイドで上手く合わせてネットを揺らす。さらに圧巻だったのは、３−０で迎えた46分だ。敵陣ボックス手前の