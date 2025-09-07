アメリカ代表は現地９月７日、国際親善試合で韓国代表とホームで対戦し、０−２で敗れた。ヒーローとなったのは韓国のソン・フンミンで、１ゴール・１アシストの活躍を見せた。アメリカは守備陣に初出場のトリスタン・ブラックモンや、2023年11月以来の代表復帰となるセルジーニョ・デストを起用したが、ソン・フンミンに翻弄される形となった。アメリカメディア『CBS SPORTS』は、「ワールドカップまでの時間が迫るなか、ア