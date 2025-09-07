2022年からスコットランドの強豪セルティックでプレーしてきた日本代表FW前田大然。27歳の快速アタッカーは、昨シーズン公式戦33ゴールとキャリアハイの活躍を見せた。そのため、この夏のステップアップが噂されていたが、それは実現せずにセルティックへ残留することになった。前田は他クラブと個人合意に達していたが、セルティックが移籍を認めてくれなかったと明かしている。そうしたなか、『Sky Sports』のアンソニー・ジョセ