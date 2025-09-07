現役時代に何らかの事情で年金保険料を納めていない期間がある人もいるでしょう。60歳で定年退職し、その後すぐに国民年金に任意加入して、さらに付加年金も払った場合、年金はいったいいくら増えるのでしょうか？ 本記事で、ファイナンシャル・プランナーである筆者がシミュレーションします。 国民年金の任意加入・付加保険料とは？ 20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納めることで、65歳か