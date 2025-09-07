クマの目撃情報が５日夜から６日にかけて宮城県内各地で相次いだ。車と衝突するケースもあった。５日午後９時４５分頃、加美町宮崎の民家でクマを目撃したと住人から加美署に通報があった。この民家では３日夜にも飼育していた七面鳥が食べられる被害があったばかり。署は目撃時間帯に合わせ、赤色灯をつけた警戒を行うという。６日午前７時過ぎには、大崎市岩出山の国道４５７号で、軽乗用車とクマが衝突。クマは立ち去り、