「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）で染谷将太が演じる「神絵師」喜多川歌麿がブレイクしたのはいつか。『蔦屋重三郎江戸の反骨メディア王』（新潮選書）の著者・増田晶文さんは「歌麿は1770年に絵師としてデビュー。蔦屋重三郎（横浜流星）と組み、1792年、豊満で妖艶な色香を漂わせる美人大首絵で一躍スターになった」という――。※本稿は、増田晶文『蔦屋重三郎江戸の反骨メディア王』（新潮選書）の一部を再編集した