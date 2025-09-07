女優の齊藤京子（２８）と水野美紀（５１）が１０月７日スタートのカンテレ・フジテレビ系ドラマ「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」でＷ主演を務めることが７日、発表された。同ドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした５５歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で２５歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンター