水谷豊さんと伊藤蘭さんの一人娘であり、人気女優の趣里さんが、先日、男性7人組グループ「BE:FIRST」のRYOKI（リョウキ）こと三山凌輝さんとの結婚と第1子妊娠を発表しました。ネット上で大いに話題になった今回の結婚はネガティブな噂や心配の声も飛び交いますが、趣里さんにとってはとてもプラスな結婚とも言えるのではないでしょうか。◆騒動の発端は人気YouTuber・Rちゃんとの交際トラブル趣里さんと三山さんの結婚がここまで