皆さん、こんにちは！ マネー系インフルエンサーのガーコです！ 初の著書『3ステップで未来が変わる！ ふつうの会社員のためのお金の増やし方【最適解】』もおかげさまでご好評いただいています。前回の記事では、「収入は増えないのに支出は増える」「年金は目減り」「貯金だけでは資産が実質的に目減り」など、私たちが今直面している厳しい現実と、だからこそ「資産運用が必要不可欠な時代」に突入していることをお伝えしました